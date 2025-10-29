熊本地震からの復旧が進む熊本城・田子櫓の工事の様子が公開されました。 報道公開されたのは田子櫓や七間櫓など5つの櫓です。5つの櫓は熊本城天守閣の南東側にあり国の重要文化財に指定されています。熊本地震で柱が傾いたり壁面が剥がれたりするなどの被害を受け、それぞれ建物や外壁を解体し、建て直す作業が続いています。 29日は田子櫓の屋根の骨組みを支える棟木の取り付けが行われました。この他、建物の漆喰部分の下