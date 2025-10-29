木曜日は全国的に晴れる所が多くなるでしょう。金曜日は次第に雨の範囲が広がり、土曜日は北日本で大荒れの天気となるおそれがあります。木曜日は高気圧に覆われて沖縄と西日本から北日本にかけて広い範囲で晴れそうです。晴れる時間が長い所が多くなりますが、夜は前線が近づく北海道で雨の降り出す所がありそうです。また、夜は九州南部や四国も一部で雨の降る所がある見込みです。伊豆諸島は朝にかけて雨の降る所があり、雷を伴