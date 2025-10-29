ボートレース江戸川「第8回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ！カップ」の5日目が、29日に行われた。11、12Rで準優勝戦が行われ、11Rでは入海馨（29＝岡山）が3コース捲りを決めて優出一番乗りとなった。「出足、回り足系の仕上がりで乗り心地もカカリもいい。準優は回転もバッチリ合っていて、凄くいい状態で行けた」と好仕上がりに胸を張った。「スタートも安定はしている。全速でコンマ10行けたら。1番（池永太）が失敗したら