スタートした秋季キャンプで練習を見守るロッテのサブロー監督（右）＝29日、宮崎県都城市ロッテは29日、宮崎県都城市での秋季キャンプがスタートした。サブロー監督の新体制が始動し、初日から7時間超の練習を実施。トスした球を打ち込む練習では、脚のけいれんを訴えた選手も。監督は「誰よりも（バットを）振ったという自信を持ってほしい」と狙いを話した。キャンプは11月17日まで。今季は最下位に低迷した。セレモニーで