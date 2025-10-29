「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）阪神の先発・高橋がソフトバンクの４番・山川に先制ソロを浴びた。０−０の二回、２ストライクから４球目の１４８キロを振り抜かれ、バックスクリーンへ運ばれた。第２戦は岩貞、第３戦は才木が一発を浴びており、阪神投手陣が日本シリーズで初めての３試合連続の被弾。豪快アーチに球場は騒然となった。阪神は前夜、逆転負けで２連敗し、対戦