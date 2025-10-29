神奈川県警は29日、不正アクセスして詐取した電子マネー「楽天キャッシュ」を現金化し、暗号資産に換えて隠匿したとして、組織犯罪処罰法違反の疑いで男女を再逮捕した。新たにもう1人も逮捕。資金洗浄目的だったとみて捜査している。