（ＣＮＮ）男性の乳房に変化が起きることは珍しくない。脂肪で膨らんだり、乳腺組織が肥大したりするケースがあり、その両方が同時にみられることも多いが、まれに乳がんも発生する。男性の乳腺組織が肥大する「女性化乳房