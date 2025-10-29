東京・世田谷区役所で歴代区長の肖像画が紛失し、職員3人が懲戒処分されました。処分されたのは、世田谷区役所の40代と50代の参事3人です。3人は、2024年区役所が新庁舎に移転する際、区長の応接室に掛けられていた歴代区長5人の肖像画と額縁に移転先を示すラベルを貼り忘れ、肖像画を紛失させたということです。紛失した肖像画は廃棄物置き場に運ばれ、その後廃棄されたとみられています。3人は訓告や口頭注意の処分を受け、「管