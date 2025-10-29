安倍元総理銃撃事件の裁判はきょうが2日目。当時、現場で安倍元総理の応援演説を受けていた佐藤啓官房副長官が目撃者として出廷し、安倍氏が倒れた時の状況などを証言しました。記者「山上被告を乗せた車が奈良地裁に到着しました」きょうも山上徹也被告（45）は警察などによる厳戒態勢のなか、奈良地裁に入りました。山上被告は3年前、参議院選挙の応援演説に訪れていた安倍元総理を銃撃し、殺害した罪などに問われています。きの