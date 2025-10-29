原子力空母ジョージ・ワシントン（資料写真）米海軍横須賀基地（横須賀市）に配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」が３０日午前１０時ごろ、同基地を出港する。外務省が２９日、市に伝えた。ワシントンは今年後半の長期警戒任務のため９月３０日に同基地を出港したが、１０月１８日に帰港していた。２８日には来日したトランプ米大統領と高市早苗首相が乗艦しており、同大統領来日に合わせた帰港だったとみられる