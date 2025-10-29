政府備蓄米5キロを買って、家の中で2か月放置していたところ、黒い羽虫が大量に発生したと、Xで写真や動画が投稿され、関心を集めている。未開封だったといい、投稿者は、「これって有り得るのでしょうか？」と驚いていた。コメの保存にどんな問題があったのか、農水省の備蓄米担当課にも話を聞いた。「直射日光は避けてましたが 常温保存でした」「8月下旬に買って、直ぐに開封しなかった自分も悪いのですけど......」投稿者の「