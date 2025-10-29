2025年10月29日放送の情報番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）で歌手の三浦祐太朗さん（41）が出演し、祖父母になった両親の三浦友和、百恵夫妻の近況を披露した。「あ、おばあちゃんになった」と見たことのない顔になった祐太朗さんは、1980年に結婚した俳優の三浦友和さんと歌手の山口百恵さんの長男。5年前に声優の牧野由依さんと結婚した。自身の結婚生活について黒柳さんに「すごく仲良くやってます」と報告。3年前に長女が生