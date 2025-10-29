岩手大学が2025年10月28日から29日にかけて、盛岡駅から約2キロの上田キャンパス構内で「クマ」が出没したことを受け、休講にすると公式サイトで発表した。巡視結果などからクマはキャンパスから離れた可能性が高いとし、30日から授業を再開するとしている。当時、現場ではどう対応したのか。大学広報室に取材した。「学生を含め複数の目撃・通報があったと」盛岡市内では28日、中央通一丁目にある岩手銀行本店の地下駐車場内にク