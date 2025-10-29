トランプ関税の海運への影響 ─トランプ政権の関税政策による海運業界への影響について分析を聞かせてください。 五十嵐当社の事業でいえば、まずはONE（Ocean Network Express、日本郵船、商船三井、川崎汽船の3社が共同で運航する定期船事業会社）が手掛けているコンテナ船が一番大きな影響を受けています。7月までは、関税が導入される前の駆け込み需要、米中間の相互関税が留保されたこともあり、前年度比でも