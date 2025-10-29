JR東海は10月29日、開業時期が決まらないリニア中央新幹線について、工事費用をおよそ4兆円増額すると発表しました。リニア中央新幹線の品川－名古屋間での総工費について、JR東海の丹羽俊介社長は29日の会見で、資材や人件費高騰の影響で2.3兆円、トンネルの難工事への対応で1.2兆円など、費用が増加する見通しを明らかにしました。これまでの見通しから合計4兆円の増加で、品川－名古屋間での総工費はおよそ11