松任谷由実（C）NHK 『NHK MUSIC SPECIAL 松任谷由実 〜AIとの共生〜』が、11月6日午後10時から放送される。ユーミンがAIを駆使しながら生み出した“新しいポップス”、レコーディングやボイストレーニングなど貴重な楽曲制作の舞台裏に迫る。【写真】松任谷由実『NHK MUSIC SPECIAL』収録の模様1972年のデビュー以来、日本の女性シンガーソングライターの先駆けとして走り続けてきた松任谷由実。11月には40作目と