ドル円１５２．４０近辺、ユーロドル１．１６２５近辺ドル買い継続＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル買いが継続している。ドル円は152.40付近へと再び上昇。ユーロドルは一時1.1619レベル、ポンドドルは1.3198レベルまで本日の安値を広げている。米１０年債利回りは３．９７％台から３．９９％台へと小幅に上昇。米ＦＯＭＣの結果発表を控えて、今週のドル安の動きに調整が入る面が指摘される。 USD/JPY1