ユーロ圏１０年債利回り格差仏７９、伊７７ｂｐ小幅に縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%） ドイツ2.625 フランス3.417（+79） イタリア3.393（+77） スペイン3.145（+52） オランダ2.777（+15） ギリシャ3.267（+64） ポルトガル3（+38） ベルギー3.169（+54） オーストリア2.927（+30） アイルランド2.865（