愛知県警は29日、幼い娘2人を自宅に残して長時間外出したとして保護責任者遺棄の疑いで、会社員北島遥生容疑者（23）＝名古屋市南区＝と内縁関係の店員北島エリカ容疑者（22）＝同市南区＝を逮捕した。当時0歳の次女が体調不良で救急搬送されたが、命に別条はない。県警は、日常的な長時間放置がなかったか調べている。逮捕容疑は7月8日午後4時50分ごろから約7時間、家族4人が当時同居していた名古屋市南区の集合住宅室内に、