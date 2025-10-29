海外指導者対象のコーチングセミナーで実技指導する井上康生氏（右）＝神奈川県平塚市の東海大柔道の2000年シドニー五輪男子100キロ級金メダリストの井上康生氏が理事長を務めるNPO法人が29日、神奈川県平塚市の東海大で、海外指導者対象のコーチングセミナーを開催した。スペインやガボンなど7カ国の8人が参加。内股を実技指導した井上氏は「それぞれの国で社会や柔道界に貢献することを心から期待したい」と語った。今回で4