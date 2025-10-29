日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限7177(7150) 3月限55(55) TOPIX先物 12月限9578(9578) 日経225ミニ 11月限4516(4516) 12月限122628(1226