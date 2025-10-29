取材に応じるBYD日本法人の劉学亮社長＝29日午前、東京都江東区中国自動車大手、比亜迪（BYD）は29日、報道陣に先行公開された「ジャパンモビリティショー」で、軽乗用車タイプの電気自動車（EV）「RACCO（ラッコ）」の試作車を世界初公開した。四角い形状にスライドドアを採用し、車内空間を広くした。来夏に日本で発売予定だ。日本法人の劉学亮社長は取材に「高齢化する日本の地方を見て、軽EVが必要だと判断した」と述べた