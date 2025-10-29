飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は初日を終えた。12Rは青山周平（40＝伊勢崎）が勝ち、通算1001勝目。1周目で森谷隼人に前に出られ、ドキッとさせたが、最後は力の差で寄り切った。9月28日からの連勝も「9」へと伸ばした。「森谷選手、速かったです。“ええっ”と思いましたよ」と振り返った青山。「久しぶりの飯塚昼開催。何だかつかみどころがない」と、まだ確かな感触がないことを明かした。「エンジン