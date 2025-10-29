小泉防衛相（右）からプレゼントされたスカジャンを着るヘグセス米国防長官＝29日（ヘグセス氏のXより）小泉進次郎防衛相は29日、ヘグセス米国防長官と会談した際、特製のスカジャンをプレゼントした。親密な関係構築に役立てたい考え。スカジャンは、小泉氏の地元である神奈川県横須賀市が発祥で「ヨコスカジャンパー」の略。派手な刺しゅうが特徴だ。プレゼントしたのは赤色が基調で、ヘグセス氏の名前である「Pete（ピート