【新華社東京10月29日】第38回東京国際映画祭の提携企画「東京・中国映画週間」が28日、閉幕した。東京で開かれた閉幕式とゴールドクレイン賞授賞式には中日両国の来賓や映画関係者が出席し、近年の中国映画の発展とその影響を高く評価、今後の映画分野での協力拡大に期待を寄せた。（記者/楊智翔、李子越）