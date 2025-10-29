寒さが増す中、インフルエンザの感染が拡大しています。 大分県内の感染者数はおよそ1か月前の4倍に増加していて、県が注意を呼び掛けています。 県によりますと県内58の定点医療機関で10月26日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は352人でした。 1医療機関あたりでは6.07人で前の週に比べて2.62人増加。 およそ1か月前の感染状況と比べて、4倍に急増しています。 保健所別では、大分市が12.47人で注意報レベルの