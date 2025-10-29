大分県内の最新のガソリン価格が29日発表され、レギュラーガソリンは2週ぶりに値下がりしました。 灯油も2週ぶりに値下がりしています。 石油情報センターによりますと県内の27日時点のレギュラーガソリンの平均販売価格は1リットルあたり177.6円でした。 前の週より0.2円安く、2週ぶりの値下がりとなっています。 石油情報センターは来週も小幅な値動きになると予想しています。また議論が続いている