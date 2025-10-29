きょうもクマの目撃情報や痕跡の発見が相次いでいます。南砺市井波地域ではけさ、道の駅のそばで親子グマ3頭が目撃されました。吉本康祐記者「3頭の親子グマは、道の駅や住宅そばのこの辺りを歩いていたということです」きょう午前7時半ごろ、南砺市北川の道路を車で通った人から親グマ1頭子グマ2頭の合わせて3頭を見たと警察に通報がありました。現場周辺は、道の駅「井波」や住宅がある地域で、市によりますと、クマは山の方へ逃