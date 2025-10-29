3人組ラップグループのケツメイシが29日、今年第2弾で、31日にデジタル配信する「我が者達よ」のリリックビデオを同日午後9時に公式YouTubeチャンネルでプレミア公開で解禁すると発表した。「我が者達よ」は、数々の「人生」をテーマにした楽曲をリリースしてきたケツメイシが、「わがままな大人達＝我が者達」に贈る、人生において何が一番「大切」で「尊い」のかを歌う新たなるメッセージソングという。「歌詞」をより多くの方々