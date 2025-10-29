▲特別仕様盤ジャケットHACHIが、本日10月29日にメジャーデビュー後初のライブツアーを収録したLIVE Blu-rayをリリース。そんな記念すべき日に、4thアルバム『Revealia』（ヨミ：リヴィーリア）を2026年2月11日に発売することを新たに発表、ジャケット写真なども公開した。アルバムタイトル『Revealia』は、“ベールを脱ぐ”という語源から、打ち明けるという意味を持つ英語「Reveal」に、主にラテン語が由来の場所・世界・概念を