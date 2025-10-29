秋の訪れと同時に、冬の足音が近づいています。妙高山で10月28日、今シーズンの初冠雪が確認されました。去年より10日ほど早いということです。2９日午前8時過ぎの妙高山。雲の隙間から山肌がうっすらと白い雪に覆われているのが確認できます。妙高高原ビジターセンターによりますと、今年の初冠雪は去年よりも10日ほど早いということです。麓ではここ数日で木々が色づき始めていて、訪れた人は紅葉と雪のコント