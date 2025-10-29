岡山県真庭市の上長田で、今季初の冬日になりました。岡山県内で10月に冬日になるのは10年ぶりのことです。早くも冬の足音が聞こえてきた岡山県北ですが、紅葉とともに名物のコスモスが見ごろを迎えています。 【写真を見る】上長田で最低気温－0.5度と県内で今季初の冬日に一方で紅葉とともに名物のコスモスが見ごろ【岡山】 一斉に咲き誇る約10万本のコスモス。真庭市のひるぜんジャージーランドの名物で