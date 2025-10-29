Toi Toi Toiが、新曲「Fortune World」を本日配信リリースした。 （関連：i-dle、“アイドル”としての自問自答と進むべき道リブランディング後初日本ツアーを観て） 今作は、アップテンポで耳に残るサウンドに、前向きで共感性の高い歌詞が重なり合い、ライブでも日常でも気持ちを明るく照らしてくれる応援ソング。歌詞では、占いをモチーフに物語の“お決まり”を飛び越えたい気持ちや、占いの結果に