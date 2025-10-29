鹿児島ユナイテッドFCは29日、福岡大のFW中山桂吾(21)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。福岡県出身の中山は、ルーヴェン福岡から高川学園高を経て福岡大へ。今年はデンソーカップ九州選抜・プレーオフ選抜に選ばれたほか、第48回九州大学サッカートーナメント優勝、第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント16強などの戦績を残している。クラブ公式サイトを通じて「これまで熱くご指導くださった