【漫画】本編を読む『ハルコの恋55歳の私が35歳年下のアイドルを好きになったらダメですか？』（久保マシン/KADOKAWA）は、推しを見つけたことで人生が輝き出した女性の物語。特に推しがいる人は深く共感できる作品だろう。主人公のハルコは55歳の独身女性。親の離婚、母の病、介護、高校中退.....彼女は自分を犠牲にして生きてきたためおしゃれや恋などを楽しむ暇がなく、スーパーでパートをしながらこれまで淡々と生きてきた