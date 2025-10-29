明日10月30日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「人体ミステリー＆突破交番！見えざる敵を撃退SP」。徳永えりとおかずクラブのオカリナが演じる医師＆看護師コンビが活躍する「人体ミステリーファイル」は、女子高校生2人を同時に襲う呼吸困難の謎を究明。テスト中に突然苦しみ始めた2人の女子高校生が呼吸困難で倒れ、病院に救急搬送された。共に数日前から息苦しさや咳が止まらないという症状が