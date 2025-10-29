10月28日、この1年間に放送された番組のなかから “世界に見せたい日本のドラマ” を選出・表彰する『東京ドラマアウォード2025』の授賞式が都内で開催された。主演女優賞を受賞したのは、NHKドラマ『東京サラダボウル-国際捜査事件簿-』で主演を務めた女優・奈緒だ。その受賞スピーチとともに、変貌を遂げたヘアスタイルに注目が集まっている。奈緒は2013年、地元・福岡で芸能活動を開始し、2018年のNHK連続テレビ小説『半