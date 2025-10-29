MLBワールドシリーズ第4戦が日本時間29日に行われ、ブルージェイズが6-2でドジャースに勝利。対戦成績を2勝2敗のタイに戻しました。前日の第3戦では延長18回の死闘を演じた両チーム。ドジャースの先発マウンドには前夜2本塁打を含む9出塁の活躍を見せた大谷翔平選手が立ちました。試合は2回にドジャースがキケ・ヘルナンデス選手の犠牲フライで先制しますが、ブルージェイズが直後の3回にウラジーミル・ゲレロJr.選手の2ランで逆転