日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 11(11) 三菱UFJeスマート 2( 2) SBI証券 8( 2) BNPパリバ証券 1( 1)