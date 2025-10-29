日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万2250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 40(40) ビーオブエー証券36(36) SBI証券 1( 1) 松井証券