2027年3月に閉学する、鹿児島市の鹿児島純心女子短期大学の学祭「純短祭」が、10月25・26日の2日間行われました。1・2年生そろっての開催は、2025年が最後――――。特別な純短祭にしたいと取り組む学生たちの思い出の1ページを見つめました。(詳しくは動画をご覧ください)