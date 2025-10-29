元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で27日に公開された動画に出演。新庄剛志監督率いる日本ハムに不足している戦力について言及した。新庄剛志監督○中継ぎ投手陣の不足を指摘今季、2位でCSに進出し、ファイナルステージでは王者・ソフトバンクをあと一歩まで追い詰めた日本ハム。特に伊藤大海、北山亘基、福島蓮、達孝太といった先発陣の充実ぶりは、高木氏も「100球超えても強