「橋本環奈＆井手上漠マネージャー」インスタグラムが、29日に更新。撮影中の橋本の姿を公開すると「かっこい！」などの反響が集まった。【別カット】橋本環奈のカッコよくもかわいいスーツ姿（2枚）洋服の青山が展開する「美ジ楽スーツ」の新CMキャラクターに起用されている橋本。今回のマネージャーの投稿では「洋服の青山『美ジ楽スーツ』篇からオフショットです！」のコメントとともにCM撮影のオフショットがアップされた