元セクシー男優で実業家・YouTuberのしみけん（46）が、10月27日にブログを更新。『仕事のできる人とできない人の違い。』と題し、大阪国際空港（以下、伊丹空港）のインフォメーションスタッフに対しての批判を綴った記事が物議を醸している。問題となっている記事は、《久しぶりに腹が立ったのでブログ更新》という文言から始まる内容だ。会食の予定のために、飛行機を使って伊丹空港に到着したしみけん。目的地は大阪駅だが、途