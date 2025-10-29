「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）阪神・大山が日本シリーズ初安打を放った。１点を追う二回１死。ソフトバンクの先発・大津の初球を捉え、鋭い打球で三遊間を破った。シリーズ１３打席目での初安打に甲子園は大歓声に包まれた。大山は試合前まで３試合、１２打席１１打数無安打。前日の試合後には「流れを全て止めてしまっている。全部僕の責任というのもあるので、何とかし