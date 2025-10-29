「アベンジャーズ」シリーズや『ジョジョ・ラビット』などに出演するスカーレット・ヨハンソンが、現在11歳の娘ローズに贈ったという、驚きのプレゼントを明かした。【写真】スカーレット・ヨハンソン40歳、黒のミニドレスで華麗なルックを披露この後放送予定のQVC＋ HSN＋の番組『Busy This Week（原題）』の一部が公開され、スカーレットが司会のビジー・フィリップスから「今までで贈ったなかで最高のプレゼント」を聞かれ