超学生の2ndフルアルバム『アンフィテアトルム』が完成した。◆撮り下ろし写真約2年8ヶ月ぶりのフルアルバムとなる同作にはこれまでリリースされた5曲のデジタルシングルに、先行リリースされたTVアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編のOP主題歌「阿弥陀籤」を含む新曲6曲を収録している。新曲は超学生自身が制作した楽曲をはじめ、原口沙輔、弌誠、宮守文学といった著名クリエイター、エレクトロ・スウィングの楽曲制作を得意と