²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤­¤è¤·¤¬¡¢29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¹Àî¤­¤è¤·¡¢ÏÃÂê¤Î¡È¿åÃå»Ñ¡É¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê11Ëç¡ËSNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÃå»Ñ¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ê¤É¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþµÓ¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¹Àî¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖParty of Monsters¡×¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº»ä