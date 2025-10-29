「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）ソフトバンク・山川が二回、３戦連発となる先制ソロを放った。二回先頭で打席に立つと、阪神先発・高橋の２ストライクからの４球目、甘く入った１４８キロを完璧にとらえバックスクリーンへ放り込んだ。ダイヤモンドを一周すると、三塁側ベンチ前で前夜に続いてどすこいを披露した。山川は球団を通じて「打ったのは真っすぐ。少し（バットの）