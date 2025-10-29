カーリングのパンコンチネンタル選手権（PCCC）がアメリカ・ミネソタ州で行なわれた。2023年大会以来２年ぶりに出場した日本代表のロコ・ソラーレは、ラウンドロビン（総当たりの予選リーグ）を４勝３敗の５位に終わった。初戦で強国カナダから白星を奪うなど地力の高さは見せたものの、中国、アメリカ、韓国には競り負けた。もちろん、相手は各国代表の難敵ばかりだが、彼女たちの実績と技術からすれば、プレーオフ進出は決し